Il Milan si difende, Tuttosport: "Pavlovic prima scelta, Hermoso asso in tasca"

Dopo aver soddisfatto la priorità del mercato, l'arrivo di un nuovo centravanti (Alvaro Morata), il Milan adesso si concentrerà principalmente sulle altre zone del campo, anche se c'è spazio pure per un ulteriore punta. Negli altri reparti si cerca un difensore centrale, specialmente dopo che è sfumato Emerson Royal e che si è deciso di dare fiducia a Pierre Kalulu sulla destra in staffetta con Calabria. Ci sono due nomi in lizza per il Diavolo: uno Pavlovic, candidato principale, l'altro Hermoso, l'alternativa a sorpresa.

Titola Tuttosport questa mattina: "Pavlovic è la prima scelta, Hermoso l'asso in tasca". Per il serbo si tratta con il Salisburgo ma ancora non si è vicini all'accordo definitivo, come viene puntualizzato nell'occhiello: "Con il Salisburgo c'è distanza sul difensore centrale". La richiesta è di 25 milioni mentre il Milan si è spinto fino a 20 con i bonus. Poi si aggiunge sull'alternativa Hermoso: "Lo spagnolo è libero e può fare il vice Theo. Furlani ne ha parlato con Bozzo". L'ex Atletico è svincolato e l'agente Fifa Bozzo, che ha fatto da intermediario per Morata, ha proposto anche Hermoso al Milan. Chiede 3.5 milioni più bonus per tre anni.