Il Milan torna a ballare indietro. Il CorSport: "Equilibrio e protezione, cura per la difesa"

Dall'arrivo di Conceiçao non è solo peggiorata la media punti a partita, ma anche la fase difensiva, che ha registrato solo 3 clean sheets in 19 partite con il portoghese in panchina. A questo dato c'è anche da aggiungere che nelle ultime 5, tra campionato e Champions League, il Milan ha sempre subito almeno 2 gol, fatta eccezione per il pareggio di quel maledetto martedì europeo contro il Feyenoord.

In merito a questo argomento Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Equilibrio e protezione, cura per la difesa", con Conceiçao che potrebbe trovare in Bondo e Fofana la coppia perfetta per riuscire a limitare l'emoraggia di gol subiti in questo frangente di stagione.