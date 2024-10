Il Milan vuole rinforzare il centrocampo. La Gazzetta: "Idea Frendrup"

vedi letture

I soli Fofana e Reijnders non possono reggere questi ritmi per il resto della stagione, visto e considerato che fino a questo momento, tra infortuni e scelte tattiche, Ismael Bennacer e Yunus Musah non sono stati praticamente mai presi in considerazione da Paulo Fonseca.

Per questo motivo, uno degli obiettivi del Milan nel prossimo calciomercato invernale è senza ombra di dubbio il centrocampista, innesto che andrebbe a rinforzare e completare un reparto che ad oggi sembra avere una coperta corta, anzi, cortissima. A fronte di questo nel corso di questi giorni è stato fatto il nome di Johnny Cardoso, mediano del Real Betis seguito già nel corso dell'estate, ma questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di un altro giocatore, particolarmente apprezzato in Serie A.

Stando a la rosea, infatti, per rinforzare il centrocampo il Milan starebbe pensando anche a Morten Frendrup del Genoa, danese classe 2001 che fino a questo momento in stagione ha collezionato 8 presenze in totale fra Serie A e Coppa Italia.