Il paradosso della serata di San Siro. Gazzetta: "Milan contestato, ma Paulo è contento"

vedi letture

Dopo la buia notte di Champions League contro il Liverpool, anche ieri sera, in occasione del pareggio contro il Genoa che ha rovinato la festa dei 125 anni del club, il Milan di Paulo Fonseca è stato contestato dai propri tifosi.

L'uscita dal campo dei giocatori è stata accompagnata dai fischi assordanti di tutto San Siro, che non contento si è riuscito fuori al Gate 14 per appoggiare la forte contestazione della parte calda del tifo milanista, che non le ha di certo mandate a dire, prendendo di mira soprattutto proprietà e dirigenza.

Nella polemica e complicata serata di San Siro, però, c'è un paradosso. La Gazzetta dello Sport scrive infatti questa mattina che "Paulo è contento", rifacendosi alle parole dell'allenatore del Milan al termine della partita, soddisfatto per la prestazione dei suoi ma amareggiato per il semplice fatto che è alla fine "mancato solo il gol". L'impressione, però, è che il tifo rossonero non sia dello stesso avvisto.