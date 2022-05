Il parallelismo della Gazzetta: "L'Ancelotti che è in Pioli: i punti di contatto"

MilanNews.it

I recenti successi di Carletto Ancelotti - vittoria della Liga e finale di Champions raggiunta contro ogni pronostico - e la posizione del Milan di Pioli in campionato, hanno portato questa mattina la Gazzetta dello Sport a suggerire un parallelismo tra il passato e il presente dei rossoneri. La rosea titola: "L'Ancelotti che è in Pioli: equilibrio, zero stress e che feeling con i senatori". Secondo il quotidiano sportivo sono proprio queste tre le caratteristiche tra i due tecnici: il saper mantenere sempre la calma anche in situazioni difficili, non avere paura nel lanciare giovani ragazzi nella mischia e il rapporto con i giocatori più esperti della rosa. Tra l'altro, Ancelotti e Pioli, condividono anche la regione d'appartenenza: l'Emilia Romagna.