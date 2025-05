Il primo round va al Diavolo. Tuttosport: "Il Milan dà una mano. Crollo Bologna"

Il Milan vince in rimonta contro il Bologna nel segno di Santiago Gimenez (doppietta) e del solito Christian Pulisic. Con i tre punti di ieri sera la formazione rossonera conferma l'ottimo stato di forma dell'ultimo periodo (4 vittorie consecutive in tutte le competizioni) salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica a 3 punti dal quarto posto.

La Champions League è dunque ancora aritmeticamente possibile, ma dalle parti di Casa Milan sono ben consapevoli che la strada principale per arrivare all'Europa è la Coppa Italia. Mercoledì ci sarà la possibilità di vincere questo trofeo, ma il Diavolo avrà difronte un Bologna con sete di vendetta dopo la sconfitta di ieri. In merito alla partita di San Siro Tuttosport ha titolato "Il Milan dà una mano. Crollo Bologna", che in tutto questo rischia seriamente di perdere il treno per il quarto posto.