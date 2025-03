Il QS apre con le parole di Leonardo: "Milan, che errore con Maldini"

Il Quotidiano Sportivo apre questa mattina con le parole rilasciate in un'intervista esclusiva da Leonardo, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero: "Milan, che errore con Maldini". Il brasiliano ha spiegato: "Se al Milan serve più milanismo dentro e fuori dallo spogliatoio? Ma c'era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions.

Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz'anima. Ma sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato".