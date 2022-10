MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS oggi in edicola dedica uno spazio in taglio basso al Milan e in particolare alla linea verde che ha avuto modo di splendere nuovamente anche martedì a Zagabria grazie al primo gol in rossonero di Matteo Gabbia, classe '99 e prodotto del vivaio rossonero. Il titolo recita: "Gabbia & soci: Milan trascinato dall'onda verde".