Il QS guarda a sabato: "Destini incrociati e tante ambizioni. E' Monza-Milan"

Nella sua apertura di oggi il QS edizione Lombardia guarda già alla partita di sabato tra Monza e Milan che verrà disputata alle ore 18. Il titolo recita: "Destini incrociati e tante ambizioni. E' Monza-Milan". Una gara importante non solo per la vicinanza geografica e per i trascorsi rossoneri di Galliani e Berlusconi ma anche per le ambizioni del Monza che punta a crescere in breve tempo ma anche per quelle del Milan, rinnovate dopo la vittoria in Champions sul Tottenham. In apertura si fa riferimento anche alla sfia a centrocampo che ci sarà tra due giovani italiani del futuro come Tonali e Rovella.