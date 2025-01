Il QS in apertura: "C'è il Girona, Conceiçao chiama i tifosi"

Sulla strada verso gli ottavi di finale di Champions League il Milan incontrerà il Girona di Michel, rivelazione nell'ultima stagione di Liga. La squadra del CityGroup ha dimostrato di essere un gruppo giovane sì, ma con tantissimo talento, che l'anno scorso gli ha permesso di togliersi parecchie soddisfazioni, tra le quali la prima qualificazione della propria storia ad una competizione così importante.

Le cose non stanno andando come sperato in questa Champions League, ed i soli 3 punti conquistati fino a questo momento confermano le difficoltà che il Girona sta trovando nell'interfacciarsi per la prima volta col calcio europeo. Guai però a sottovalutare la squadra di Michel, che a differenza del Milan non ha nulla da perdere stasera.

Fiutato il pericolo, Sergio Conceiçao ieri ha chiamato tutti a raccolta, compreso i tifosi, perché insieme si possono raggiungere risultati alle volte anche insperati. A scrivelo è questa mattina Il QS.