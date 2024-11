Il QS in apertura: "Chiesa-Inter suggestione ritorno in Italia. Ma il Milan c'è"

Si pensava che Liverpool potesse essere la dimensione adatta per lui dopo l'ultima complicata stagione alla Juventus, ma Arne Slot non sembrerebbe proprio vederlo a Federico Chiesa. In questo primo trimestre di stagione, infatti, l'attaccante italiano ha collezionato appena tre presenze con la maglia dei Reds, una per ogni competizione (Premier League, Champions League e Carabao Cup), totalizzando appena 78' ed un assist.

A fronte di questo Chiesa sarebbe seriamente tentato dalla possibilità di tornare in Italia già nel prossimo calciomercato invernale, complice anche l'interesse di diverse squadre che potrebbero sfruttare l'occasione per andare a rinforzarsi con un profilo che in Serie A potrebbe comunque fare ancora la differenza.

Del futuro del figlio d'arte ha parlato questa mattina in apertura il QS, che ha titolato: "Chiesa-Inter suggestione ritorno in Italia. Ma il Milan c'è".