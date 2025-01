Il QS in apertura: "Leao doma il Girona. Ottavi vicini"

Il Milan di Sergio Conceiçao ha ottenuto la quinta vittoria di fila in Champions League. Il che significa 15 punti, sesto posto nella classifica generale della competizione ed ottavi di finale diretti ad un passo.

Sui 3 punti contro il Girona c'è il marchio di Rafael Leao, colui il quale sta giovano di più dalla cura di Sergio Conceiçao. Dall'arrivo in panchina del connazionale, infatti, il numero 10 del Milan è stato decisivo in finale di Supercoppa, a Como e ieri sera, permettendo al Milan in tutti e tre i casi di vincere le partite.

In merito alla gara di Champions di San Siro il QS ha questa mattina scritto: "Leao doma il Girona. Ottavi vicini", anche se c'è prima da battere la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro nella complicata trasferta croata di settimana prossima.