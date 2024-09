Il QS in prima pagina: " Il Milan perde anche Maignan"

La brutta sconfitta ed un ambiente ulteriormente spaccato non bastava, perché in tutto questo ieri sera, oltre a cadere contro il Liverpool per 1 a 3, il Milan ha perso anche Mike Maignan per infortunio.

Ed è proprio su questo argomento che verte il titolo scelto in apertura questa mattina da il QS, che oltre a ricordare il doloroso risultato, ha anche per l'appunto scritto che "Il Milan perde anche Maignan". Il portiere francese ha ieri lasciato il campo in lacrime al giovane Torriani, a conclusione di una serata per lui super sfortunata, considerati i vari problemi fisici accusati nel corso della partita.

Oltre a Maignan, da notificare anche lo stop di Davide Calabria, il quale ha avvertito un problema al polpaccio.