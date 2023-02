Il QS in prima pagina su Inter-Milan: "E' il derby dei nervi tesi"

MilanNews.it

Il QS in prima pagina questa mattina decide di inziare già a parlare del derby di Milano che domani alle 20.45 si prenderà la scena sul campo di San Siro. Il titolo recita: "E' il derby dei nervi tesi". Questi non ci saranno solamente in campo con il Milan, soprattutto, che deve uscire da una situazione psicologica e di crisi di risultati senza precedenti nell'era di Stefano Pioli ma riguardano anche fattori extra-campo: Zhang, presidente nerazzurro, è stato attaccato dai suoi creditori mentre Zlatan Ibrahimovic, che è tornato ad allenarsi, non è stato comunque inserito in lista Champions.