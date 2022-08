Il QS in prima pagina titola: "Milan e Inter: è già derby"

MilanNews.it

Il QS nella sua prima pagina odierna titola così sulla sfida a distanza che già caratterizza il percorso delle due squadre milanesi. Questo il titolo: "Milan e Inter: è già derby". Oggi sia rossoneri che nerazzurri in campo: i primi alle 18.30 sul campo del Sassuolo, i secondi alle 20.45 contro la Cremonese in casa. C'è già clima di derby non solo per le posizioni in classifica e i punti già pesanti ma soprattutto perché sabato 3 alle 18 si giocherà proprio la stracittadina milanese.