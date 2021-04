Il QS sul Milan: "Tre big in partenza senza la qualificazione Champions"

"Tre big in partenza senza la qualificazione Champions", titola il QS. È stata la notte da incubo che nessuno avrebbe voluto vivere. Un quinto posto che significa essere fuori dalla ricca Champions, ed è paradossale pensare come il Milan abbia potuto sperperare tutto ciò che aveva guadagnato nella prima parte del campionato. L'involuzione c'è, ora serve metterci una pezza, perché la qualificazione Champions è troppo importante per rinunciarci ancora una volta, per l'ottavo anno consecutivo. E una mancata Champions non permetterebbe di mantenere in rosa i vari Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli, che sarebbero sacrificati in chiave mercato.