Il QS sulla crisi del Milan: "Mercato, Pioli e il flop Leao. Quanti errori"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sulla crisi del Milan: "Mercato, Pioli e il flop Leao. Quanti errori". Dietro al crollo verticale del Diavolo ci sono varie motivazioni, a partire dal mercato estivo che per ora non ha portato nulla, fino ad arrivare alle scelte sbagliate del tecnico e al momento non semplice che sta attraversando l'attaccante portoghese.