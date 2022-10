Il QS sulla partita di Stamford: "Il ritmo è Blues, troppo Chelsea per il Milan"

MilanNews.it

Il QS oggi in edicola dedica questo titolo alla sconfitta dei rossoneri a Stamford Bridge per 3-0: "Il ritmo è Blues, troppo Chelsea per il Milan". Serata storta per il Milan che incappa in un Chelsea pressochè perfetto che riesce a essere superiore sotto tutti i punti di vista. Il ritorno della sfida martedì a San Siro potrà già essere decisivo sul futuro dei rossoneri nella competizione: intanto il Salisburgo ringrazia e guarda tutti dall'alto in basso.