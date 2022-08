MilanNews.it

Buona la prima per il Milan che conquista i suoi primi tre punti del campionato nella prima giornata contro l'Udinese. Il titolo del QS in taglio alto della prima pagina recita così: "Doppio Rebic, Milan subito ok". Mattatore della sfida è stato Ante Rebic che con una doppietta ha indirizzato la gara verso i colori rossoneri.