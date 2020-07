Il QS titola: "Diavolo, missione futuro. Gigio al rinnovo, incognita Ibra"

"Diavolo, missione futuro. Gigio al rinnovo, incognita Ibra": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che analizza il futuro dei rossoneri che sono alle prese in questo momento con due situazioni piuttosto delicate, cioè i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro poi anche per il riscatto di Rebic e il prolungamento di contratto di Calhanoglu.