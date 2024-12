Il QS titola: "Fonseca solo, Milan al bivio"

"Fonseca solo, Milan al bivio" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura quest'oggi. Lo sfogo del tecnico dopo la vittoria sofferta contro la Stella Rossa ha aperto un nuovo squarcio nel cielo rossonero. Intanto segnali negativi per il tecnico: nessun dirigente presente ieri a Milanello dopo le sue parole, in un momento chiave.

Nel post-partita di Milan-Stella Rossa, Paulo Fonseca non era soddisfatto della sua squadra e si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".