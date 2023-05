Il QS titola: "Il Milan si gode i talenti d'oro Eletu e Nasti"

MilanNews.it

"Il Milan si gode i talenti d'oro Eletu e Nasti": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che i rossoneri sono sempre molto attenti alla crescita dei propri talenti del settore giovanile. Tra questi ci sono anche il centrocampista Eletu, che milita nella Primavera di Abate e che si sta mettendo in mostra in questo momento al Mondiale Under20, e l'attaccante Nasti, autore di una buonissima stagione in prestito al Cosenza in Serie B.