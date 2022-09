Il QS titola: "Il Milan sorride con Leao super in Nazionale"

MilanNews.it

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan sorride con Leao super in Nazionale". Oltre che in rossonero, il giovane attaccante sta facendo vedere ottime cose anche con la maglia del Portogallo. Nella sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca, Rafa ha regalato un assist al bacio per il primo gol dell'ex rossonero Diogo Dalot.