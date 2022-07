Il QS titola in prima pagina: "De Ketelaere vuole il Diavolo, ma il Leeds prova il colpo"

Nel taglio laterale della prima pagina del QS questa mattina in edicola c'è spazio per il mercato del Milan e nello specifico per uno dei nomi più caldi del momento. Il titolo recita: "De Ketelaere vuole il Diavolo, ma il Leeds prova il colpo". Il talento del Club Brugge vorrebbe trasferirsi a Milano per avere la possibilità di giocare la Champions League ma la concorrenza che arriva dall'Inghilterra è difficile da sostenere.