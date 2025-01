Il QS titola: "Leao e Retegui, solo gol pesanti per l'Europa"

"Leao e Retegui, solo gol pesanti per l'Europa": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alle reti segnate martedì dal portoghese del Milan contro il Como, decisiva per la vittoria finale del Diavolo, e dall'attaccante italiano dell'Atalanta contro la Juventus. Rossoneri e nerazzurri hanno ritrovato il gol di due giocatori molto importanti che saranno fondamentali per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

In merito al momento del Milan e all'arrivo in panchina di Conceiçao al posto dell'esonerato Fonseca, Leao ha dichiarato a Telelombardia dopo il successo in casa del Como: "Stavamo in un momento difficile ed è arrivato un nuovo allenatore che ci ha portato quello che mancava prima. Forse prima non si andava fino alla fine a mettere in campo tutte le energie e a cercare il gol al massimo. Siamo molto contenti di quello che il mister sta portando: tutti cercano di dare il massimo e vincere queste partite ci dà molta forza".