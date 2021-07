Il QS titola: "Milan, Diaz è già in forma. Il numero 10 incanta Pioli"

"Milan, Diaz è già in forma". È il titolo che l’edizione odierna del QS dedica in prima pagina al trequartista spagnolo, dopo la vittoria dei rossoneri per 5-0 nell’amichevole giocata ieri a Milanello con il Modena. "Il numero 10 incanta Pioli", aggiunge il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’ottima prova dell’ex Real Madrid, autore di un gol, un assist e di tante giocate di spessore.