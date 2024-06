Il QS titola: "Milan, è dura: il Man United vuole Zirkzee"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan, è dura: il Man United vuole Zirkzee". L'attaccante del Bologna, che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, è sempre in cima alla lista del Diavolo per l'attacco. La trattativa con l'olandese però è al momento in una fase di stallo in quanto non c'è ancora accordo con il suo agente sulle commissioni. A complicare ancora di più i piani dei rossoneri c'è poi anche il forte interesse del Manchester United per Zirkzee.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8