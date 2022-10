Il QS titola: "Milan e Juventus allo specchio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan e Juventus allo specchio" scrive il QS in apertura quest'oggi. In campo la Juventus in casa del Maccabi Haifa alle 18.45, alle 21 a San Siro il Milan affronterà il Chelsea: Pioli ci crede, Allegri rischia. Due gare importantissime per il destino delle italiane in Champions, in particolare per la Juventus che deve vincere per continuare a sperare nella qualificazione.