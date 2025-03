Il QS titola: "Milan, oggi c'è il Como. Poi in campo anche a Pasqua"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, oggi c'è il Como. Poi in campo anche a Pasqua". Stasera alle 18 a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, una delle grandi sorprese di questo campionato. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria in rimonta di una settimana fa in casa del Lecce e arrivare alla sosta per le nazionali con altri tre punti in tasca che sarebbero importanti sia per il morale che per la classifica. Intanto ieri sono stati annunciati gli anticipi e i posticipi dalla 31 ^ alla 33^ giornata di Serie A: il Milan giocherà la sera di Pasqua in casa contro l'Atalanta.

Questa la programmazione televisiva delle prossime gare di Serie A del Milan, fra Sky e DAZN, fino alla 33ª giornata.

29ª giornata: Milan-Como, sabato 15 marzo 2025 ore 18.00 (DAZN)

30ª giornata: Napoli-Milan, domenica 30 marzo 2025 ore 20.45 (DAZN)

31ª giornata: Milan-Fiorentina, sabato 5 aprile 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky)

32ª giornata: Udinese-Milan, venerdì 11 aprile 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky)

33ª giornata: Milan-Atalanta, domenica 20 aprile 2025 ore 20.45 (DAZN)