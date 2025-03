Il QS titola: "Senza Champions un altro Milan: big in vendita"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Senza Champions un altro Milan: big in vendita". Il quarto posto è distante sei punti, ma davanti ai rossoneri ci sono diverse squadre e quindi sarà davvero complicato per il Diavolo conquistare un posto nella prossima Champions League. Se così fosse, mancheranno introiti importanti e quindi in estate ci potrebbe essere la cessione anche di qualche big per fare cassa.

Senza Champions potrebbe partire qualche big

Tra coloro che potrebbe salutare il Milan al termine di questa stagione c'è sicuramente Theo Hernandez, che non sta certamente vivendo una grande stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e al momento non ci sono novità sul suo rinnovo, anzi la trattativa tra le parti sembra essere in stand-by. Da anni, come dimostra il caso Tonali, per il club di via Aldo Rossi nessuno è incedibile e quindi se dovessero arrivare offerte importanti potrebbero salutare anche altri big, compreso Rafael Leao.