Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Juve a casa Leo, musica Milan" scrive il QS in apertura sul ritorno della Champions League e sugli impegni delle due italiane, Juventus e Milan, in programma questa sera: i bianconeri di Max Allegri fanno visita al PSG di Mbappè, Messi e Neymar mentre il Milan di Rafael Leao è di scena in Austria, in casa del Salisburgo.