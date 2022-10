Il QS titola: "Tonali ritrova Verona, cecchino al Bentegodi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS di questa mattina ha dedicato un approfondimento a Sandro Tonali, vero e proprio eroe dell'ultima sfida al Bentegodi contro l'Hellas in cui il numero 8 segnò una doppietta nel giorno del suo compleanno che fu determinante nella corsa allo Scudetto. Il titolo recita: "Tonali ritrova Verona, cecchino al Bentegodi". Domani il centrocampista italiano sarà ancora titolare e potrebbe essere usato come arma in avanti, proprio come la scorsa stagione.