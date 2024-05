Il regalo del Milan a Fonseca: le prime pagine dei quotidiani sportivi

vedi letture

Ormai sembra mancare soltanto l'ufficialità dell'annuncio: il sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dovrebbe essere Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza biennale con la Roma di qualche anno fa. Negli ultimi anni ha allenato il Lille, in Francia, che quest'anno ha portato ai preliminari di Champions League. Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi ultimamente, lato Milan, si parla solamente di lui. Oggi ritorna però anche il discorso sul nuovo attaccante.

A parlarne è la Gazzetta dello Sport che questa mattina in taglio basso titola: "Il Milan e l'attaccante. Zirkzee regalo per Fonseca". L'attaccante del Bologna è risaputo essere la prima scelta sulla lista della dirigenza rossonera per il ruolo di nuovo centravanti. Nè Tuttosport nè il Corriere dello Sport parlano di Milan ma il primo di questi due quotidiani scrive in taglio basso sui cugini dell'Inter: "Il giallo LionRock nell'eredità di Zhang". Nel sottotitolo viene spiegato: "Il sospetto è che il fondo con la quota di minoranza sia uscito al momento del prestito di Oaktree, senza comunicazioni da parte di Suning: possibile materiale per la Procura Federale". Il QS titola: "Il Milan vola in Autralia senza Leao. Fonseca più vicino alla panchina".