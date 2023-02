Il ritorno di Zlatan, Tuttosport: "Ibra gioca anche in panchina"

MilanNews.it

La serata di ieri, oltre a regalare i tre punti al Milan, ha riportato tra i convocati di Stefano Pioli anche Zlatan Ibrahimovic, dopo 8 mesi e mezzo di assenza. L'edizione odierna di Tuttosport ha scritto così questa mattina: "Ibra gioca anche in panchina". La sua sola presenza serve per infiammare i tifosi nel pre partita: durante si traveste quasi da allenatore in seconda e si mette a dare indicazioni ai compagni, disperandosi sull'occasione del potenziale 2-0 fallita da Theo Hernandez. Un ritorno fondamentale per questo motivo.