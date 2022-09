Il Sole 24 Ore titola: "Milan, contesa tra Elliott e Blue Skye in tribunale"

MilanNews.it

L'edizione odierna de Il Sole 24 Ore parla ancora di Milan e delle questioni legate al passaggio di proprietà. Il titolo proposto recita: "Milan, contesa tra Elliott e Blue Skye in tribunale". Il gruppo londinese, socio di minoranza del Milan, dopo aver avviato due cause nei confronti del fondo Elliott a New York e in Lussemburgo, si è rivolto anche al Tribunale di Milano con un procedimento cautelare che possa fermare la vendita del Milan. La società rossonera è passata ufficialmente nelle mani di RedBird lo scorso 31 agosto. L'udienza è fissata per il 13 settembre, il giorno prima dell'assemblea dei soci rossoneri in cui verrà composto il nuovo CdA rossonero.