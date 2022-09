Il Sole 24 Ore titola: "RedBird studia l'entrata in borsa per le controllate nel calcio"

MilanNews.it

Nella sua edizione odierna Il Sole 24 Ore lancia un'indiscrezione sulla nuova proprietà del Milan, dal titolo: "RedBird studia l'entrata in borsa per le controllate nel calcio". Secondo quanto emerge, dopo aver definito il passaggio di mano con Elliott del club rossonero e dopo aver composto il nuovo, CdA, RedBird avrebbe in mente come progetto embrionale di quotare in borsa a Wall Street le attività sportive di cui si occupa il fondo di investimento. L'idea riguarderebbe non solo il Milan ma anche Tolosa e Fenway Group. L'operazione, secondo le fonti, non dovrebbe comunque essere imminente.