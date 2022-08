Il Sole 24 Ore titola: "Serie A sempre più americana. Via al riassetto di Milan e Samp"

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore dedica un focus alle proprietà americane che sono sempre più presenti nel nostro calcio e lo saranno ancora di più quando verranno chiuse le operazioni per Milan e Sampdoria. Il titolo infatti recita: "Serie A sempre più americana. Via al riassetto di Milan e Samp". Nello specifico i rossoneri attendono il closing per settembre, con Cardinale che subentrerà a Elliott per una cifra di 1,2 miliardi e un vendor loan che si attesta sui 600 milioni. Non solo campo ma anche spettacolo, merchandising, business e soprattutto stadi di proprietà: questi sono molti dei vantaggi che gli investitori a stelle e strisce potrebbero importare sulla nostra penisola e in via Aldo Rossi a Milano nel particolare.