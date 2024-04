Il titolo di Tuttosport: "Pioli al fortunato Mapei per... scacciare la Roma"

La gara che affronta oggi il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo può sembrare una partita poco utile, specialmente se si considera la rimonta a cui è chiamato il gruppo rossonero giovedì a Roma in Europa League. Invece servirà al Diavolo proprio a cercare di ritrovarsi e a derubricare l'andata con i giallorossi come un incidente di percorso. Servirà una prova di carattere e Stefano Pioli sa che nei prossimi otto giorni si gioca il suo futuro al Milan. Per questo Tuttosport oggi titola così sulla gara con il Sassuolo: "Pioli al fortunato Mapei per... scacciare la Roma".

Nell'occhiello si legge: "Lo stadio del Sassuolo gli ha sempre portato fortuna, quella che stavolta serve all'allenatore rossonero per allontanare gli spettri di Coppa malgrado la necessità di fare turnover". Al Mapei Pioli si era guadagnato la conferma sulla panchina rossonera nel 2020, dopo un campionato post lockdown su livelli altissimi. Soprattutto a Reggio Emilia, Pioli aveva conquistato lo scudetto. Dolci ricordi che il tecnico non vuole trasformare in incubi: a questo serve la gara di oggi, al di là della classifica che va certamente consolidata.