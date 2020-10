Inter-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Derby Vieri e oggi"

"Derby Vieri e oggi", scrive in prima pagina La Gazzetta dello Sport usando un chiaro gioco di parole: "Il grande doppio ex di Inter e Milan - si legge - giudica la stracittadina di sabato". La rosea ha intervistato "Bobo", il quale ha parlato delle due milanesi: "Lukaku è un treno - ha dichiarato - Hakimi devastante. Se in panchina vuoi un pupazzo non scegli Conte. Ibra unico, gioca con la sigaretta... A Pioli serviva soltanto il tempo. Fidatevi di Maldini".