Intesa e proposta. Tuttosport in apertura: "Milan-Inter, finalmente all'acquisto di San Siro"

Il momento che il Sindaco Giuseppe Sala attendava da tempo è finalmente arrivato. Dopo gli ultimi positivi incontri tra le parti, RedBird e Oaktree hanno raggiunto l'intesa definitiva che ha permesso loro di redarre la proposta che poi è stata inviata nel tardo pomeriggio di ieri negli uffici di Palazzo Marino.

Un passo importante verso l'acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe, dove sorgerà la nuova casa delle due squadre meneghine. Su questo importante argomento Tuttosport ha questa mattina titolato in prima pagina: "Milan-Inter, finalmente all'acquisto di San Siro". Di seguito il comunicato ufficiale della proposta presentata dai due club al Comune di Milano:

"AC Milan e FC Internazionale Milano hanno depositato oggi al Comune di Milano il DOCFAP, contenente la proposta per l'acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all'ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all'avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.

Una proposta elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l'attuazione di un'opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi. Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l'Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l'obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025.

Il concept finale e il progetto esecutivo verranno eventualmente presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi".