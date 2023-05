Intesa FIGC-Juve sugli stipendi. Gazzetta: "Dalla multa ai punti: gli scenari"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande spazio alla vicenda Juventus sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Il club bianconero ha inviato nei giorni scorsi alla Procura federale una proposta di accordo per il patteggiamento. L’accelerazione è arrivata nelle ultime ore, dopo un confronto interno alla dirigenza bianconera, oggi arriverà la sentenza.

Cosa accadrà? Se il patteggiamento andrà a buon fine, da una parte ci sarà la rinuncia della Juventus al ricorso al Collegio di garanzia del Coni per la penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze; dall’altra la disponibilità della Procura federale a considerare “adiacenti” le due vicende giudiziario-sportive. Quindi, spiega la Rosea: o i bianconeri pagheranno un’ammenda importante (ipotesi più probabile), o si aggiungeranno altri 2 o 3 punti di penalizzazione in classifica tali da garantire un’afflittività, la perdita dell’Europa. Qualora infatti la Juventus non raggiungesse neanche la Conference e arrivasse la squalifica dalla UEFA, questa verrebbe scontata l’anno dopo (in caso di qualificazione, ovviamente), quindi porterebbe almeno due anni senza coppe europee.