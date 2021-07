"Fateli azzurri", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Euro 2020. "Domenica da leoni - scrive la rosea - l’Italia sfida l’Inghilterra per il trono europeo. Nel tempio del calcio c’è il sogno del Paese. Mancini: "Dobbiamo avere il coraggio di divertirci". Il c.t. tentato dal falso nove al posto di Immobile".