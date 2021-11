Italia, le pagelle di Tonali: frenato dall'ammonizione

Serata da dimenticare, quella di Belfast, per l’Italia. Lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord, unito al 4-0 della Svizzera sulla Bulgaria, ha condannato gli azzurri ai playoff. L’unico rossonero in campo era Sandro Tonali, ma la sua non è stata certo una prestazione da ricordare. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi italiani.

Corriere dello Sport 5: "Col Diavolo in corpo, titolare per talento e forza, subito ammonito però, accusa la sanzione e il peso del "debutto" pre mondiale. Perde il suo smalto rossonero e la prima occasione per scalare posizioni tra i grandi, uscendo a fine primo tempo".

La Gazzetta dello Sport 5: "Tanta attesa e partita finita dopo otto minuti, quando prende un giallo che si poteva evitare e, con quel macigno addosso, non può fare il suo gioco. Comunque non è quello del Milan e neanche dell’Olimpico".

Tuttosport: "Dopo una manciata di minuti si fa ammonire, condizionando così inesorabilmente la prestazione. Infatti Mancini lo cambia per evitare rischi".