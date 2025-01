Juve-Milan da dentro o fuori. Il CorSport in prima pagina: "La ghigliottina"

Questo pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino Juventus e Milan si giocheranno una fetta importante della loro stagione. Vincere significherebbe avvicinare in maniera importante la zona Champions League. Perdere, invece, significherebbe continuare a rincorrere un obiettivo che si allontanerebbe sempre di più. Stesso discorso il pareggio.

Juventus e Milan non hanno altro risultato a disposizione che la vittoria. Nella giornata di ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita, Thiago Motta non ha definito questa sfida decisiva, a differenza invece de Il Corriere dello Sport, che questa mattina in prima pagina ha titolato "La ghigliottina". Si, perché chi perde è fuori dalla corsa alla Champions League, obiettivo minimo in questa stagione per entrambe le squadre.