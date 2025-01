Juventus e Milan in cerca di rilancio. Il CorSera: "Chi sta fermo è perduto"

Juventus e Milan si giocheranno una fetta importante delle rispettive stagioni questo pomeriggio all'Allianz Stadium. Oltre ai tre punti, in palio ci sarà anche la possibilità di darà continuità alla rincorsa al quarto posto in classifica, che significherebbe accesso diretto alla Champions League nella prossima stagione.

Al momento entrambe le squadre vedono questo obiettivo da lontano, ma in caso di vittoria la distanza potrebbe assottigliarsi. Discorso invece verrà fatto in caso di pareggio o sconfitta, perché come scritto questa mattina anche da Il Corriere della Sera "Chi sta fermo è perduto". C'è bisogno di muovere la classifica, e lo si potrà fare solo con i 3 punti, nient'altro.