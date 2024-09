Juventus-Napoli e Inter-Milan, QS: "Subito brividi da Scudetto"

"Subito brividi da Scudetto" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura quest'oggi. Alle 18 scenderanno in campo Juventus e Napoli per affrontarsi in uno dei big match della quinta giornata di Serie A. Thiago Motta contro Antonio Conte, Vlahovic contro Lukaku nella sfida di Torino.

Domani in campo Inter e Milan per il derby con Paulo Fonseca a rischio esonero e che si gioca tutto nella gara contro la formazione di Simone Inzaghi. Intanto l'ultimo saluto a Totò Schillaci: "In migliaia per l'addio. Cori e lacrime".