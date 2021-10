Kjaer-Milan, rinnovo vicino: i dettagli dell'accordo

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa - attualmente in corso - per il rinnovo di Simon Kjaer, uno dei pilastri e leader del Milan di Pioli. Come riporta il noto giornale, nelle prossime settimane il giocatore potrebbe avvicinarsi al prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di estensione per una ulteriore stagione. Il dialogo tra le parti procede e c’è grande ottimismo.