L'apertura del QS sul talento del Brescia: "Tutti su Tonali: è subito derby"

"Tutti su Tonali: è subito derby". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS questa mattina sul centrocampista del Brescia. Il Milan chiude per Ibrahimovic e sfida l'Inter per il talento classe 2000. La frenata di Marotta lancia il Diavolo che aspetta la firma dello svedese dopo l'accordo. I nerazzurri tengono viva - si legge - la pista che porta a Vidal.