L'apertura della Gazzetta: "Canta Roma. Milan al buio, ora sono guai"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, c’è anche spazio per l’Euro-derby Milan-Roma, vinto dai giallorossi a San Siro per 1-0. “Canta Roma. Milan al buio, ora sono guai. Decide Mancini, De Rossi vince il primo round. Leao delude, giovedì all’Olimpico serve l’impresa”, scrive la Rosea. Tra una settimana è in programma il ritorno e servirà certamente un altro Diavolo per rimontare i giallorossi e strappare il pass per le semifinali di Europa League.

Questo il tabellino di Milan-Roma di Europa League:

MILAN-ROMA 0-1

Marcatori: 17’ Mancini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer (dal 59’ Adli), Reijnders; Pulisic (dal 78’ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão (dal 78’ Okafor); Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Terracciano, Musah, Zeroli, Jović. All.: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (dal 89’ Bove), Pellegrini (dal 89’ Aouar); Dybala (dal 80’ Abraham), Lukaku (dal 90’+2 Llorente), El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Angeliño, Karsdorp, , Sanches, Zalewski, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.

Arbitro: Turpin (FRA).

Ammoniti: 17’ Pioli, 33’ Pulisic, 38’ Cristante, 63’ Adli, 73’ Loftus-Cheek.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.