L'apertura della Gazzetta: "Derby salva Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Derby salva Milan". Se la Serie A finisse oggi, il Diavolo, che è nono in classifica, sarebbe fuori da tutto. Visto che la Champions League è sfumata e che le altre competizioni europee sono tutt'altro facili da conquistare attraverso il campionato, i rossoneri hanno praticamente un solo modo per ottenere un posto in Europa per la prossima stagione, cioè vincere la Coppa Italia e avere così il pass per l'Europa League 2025-2026.

Vigilia del derby: oggi parla Conceiçao a Milanello

Siamo alla vigilia di Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia in scena a San Siro mercoledì sera. Triste ammetterlo, ma arrivati a fine marzo è l'unico obiettivo che può dare un minimo di senso alla stagione rossonera; dopo la sconfitta di ieri a Napoli la corsa al quarto posto è ormai pura utopia. Oggi mister Sergio Conceiçao presenterà il derby in conferenza stampa da Milanello a partire dalle ore 13:15: potrete seguire le dichiarazioni del tecnico portoghese con il consueto live testuale di MilanNews.it e con la diretta sui canali ufficiali del club.

LA SQUADRA ARBITRALE

Milan-Inter (Mercoledì 2 aprile, ore 21.00)

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Preti - Baccini

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello